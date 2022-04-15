Билялетдинов: «Рубин» может больно ущипнуть «Спартак». Когда-нибудь им должно повезти

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча пройдёт 16 апреля в 19:00 мск.



«Рубин» — раненая команда. Когда-нибудь им должно повезти. Однако везение всё равно приходит на базе какого-то мастерства, а его у «Рубина» убавилось с уходом легионеров. Теперь расчёт на молодых: как быстро они будут расти. Может, повезёт в этой игре, всё-таки какое-то мастерство у них есть.



Например, «Ростов» и «Краснодар» много легионеров потеряли. Эти команды служат положительным примером: уровень глубины состава был выше. Слишком надолго затянулась полоса «Рубина»: она началась ещё тогда, когда все легионеры были на месте. «Рубин» лихорадит весь сезон. Всегда происходит так, что все заявляют о высоких идеях: не будут же говорить, что будут бороться за 15-16-е место.



«Рубин» может больно ущипнуть «Спартак». Да, они крупно обыграли «Арсенал», и все базовые игроки остались на месте: мастерство у них есть. Нужна мотивация. Если с мотивацией всё будет в порядке, то кажется, что «Спартак» будет фаворитом. Однако проблемы с организацией оборонительных действий идут не первый год: они сваливаются с одного тренера на другого. Кажется, больше шансов у «Спартака», но малейшая недооценка после «Арсенала» — «Рубин» может наказать», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.