Радимов: кто такой Каттани? Спортивный директор «Спартака»? Я только Коррадо Каттани знаю

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, который заявил, что не знает команду из Санкт-Петербурга.



«А кто такой Каттани? Спортивный директор «Спартака»? А, я думал речь про Коррадо Каттани. Его по фильму убили, нет? Честно, даже не знаю, что за персонаж. Коррадо Каттани — только такого знаю. Спортивного директора «Спартака» Каттани — не знаю. «Спрут-2» фильм назывался, да? Он высказался о «Зените»? Ему можно — он хороший персонаж», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит», набравший 52 очка. На втором месте располагается московское «Динамо» (49). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА (43).