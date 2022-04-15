Мостовой: Каттани прикалывается, что ли, как он не знает «Зенит»? Его-то кто знает?

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова спортивного директора красно-белых Луки Каттани, который заявил, что не знает команду из Санкт-Петербурга.
«Да ладно? Каттани так сказал? Ну не может такого быть. Он прикалывается, что ли, как он не знает, что за команда «Зенит»? Я всерьёз не могу такое воспринимать. Это неадекватно, ненормально. Даже в шутку можно, но её можно как-то же по-другому выстроить. Неудачная шутка. Можно пошутить, что он не болеет, не смотрит, не следит за «Зенитом», а когда говорит: «Я не знаю…» А кто его-то знает? Кто он вообще такой?», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит», набравший 52 очка. На втором месте располагается московское «Динамо» (49). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА (43).
- 15 апреля 2022
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