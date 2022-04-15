Каттани рассказал о выборе трансферной стратегии «Спартака» на лето
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о выборе трансферной стратегии московского клуба на ближайшее лето.
«Это большая моя головная боль. У меня есть разные стратегии, которые я рассматриваю, но нужно подождать, а только потом выбирать подходящую. У меня есть план А, план Б, план С и план Д. Сейчас особые обстоятельства, ощущение, что сейчас сентябрь. Сейчас мы можем только ждать. Например, какое решение примет ФИФА? Оно может сыграть решающую роль.
По поводу Айртона – из-за решения ФИФА у нас было не так много аргументов, но мы смогли оптимизировать эту ситуацию. Так что сейчас очень сложный момент. Лично я жду, как будут развиваться события», — сказал Каттани в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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