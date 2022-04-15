Лука Каттани рассказал о влиянии Заремы Салиховой на «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о влиянии Заремы Салиховой, спутницы владельца клуба Леонида Федуна, на внутренние дела красно-белых.

«Моё мнение таково: очевидно, что она поддерживает клуб во многом. Когда возникают спорные ситуации, проще всего поговорить сначала с ней. Она очень умная женщина, тонко всё чувствует, очень быстро понимает нюансы и видит приоритеты. С этой точки зрения её поддержка очень полезна. Именно благодаря Зареме у Умярова теперь длинный контракт со «Спартаком». Просто поверьте мне.

Я уже сталкивался с подобными ситуациями. Я говорил: если вы приглашаете меня в Москву, то этому игроку надо продлить контракт, этого купить. Мы всё проанализировали, разработали стратегию. Потом Зарема была одной из тех, кто помог нам реализовать всё то, что я предложил», — сказал Каттани в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».