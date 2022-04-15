Широков — о словах Каттани: там, где находится «Спартак», «Зенита» нет

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, который заявил, что не знает «Зенит».



«Если он так сказал, значит, в его понимании подобные фразы уместны. Мне вообще по барабану, что Каттани говорит. Станет ли «Зенит» чемпионом? У него шансы лучше, чем у остальных. «Спартак» точно не станет чемпионом, поэтому Каттани в этом плане может не переживать. Если к фразе, то там, где находится «Спартак», «Зенита» нет, поэтому он и не знает эту команду», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит», набравший 52 очка. На втором месте располагается московское «Динамо» (49). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА (43).