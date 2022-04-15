В комитете по этике прокомментировали наказание главы «Урала» Иванова и агента Смирнова

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал наказания президента «Урала» Григория Иванова, который назвал арбитра козлом, и футбольного агента Антона Смирнова, который оскорблял футбольных деятелей в соцсетях.

«Смирнову дали крупный денежный штраф в 250 тысяч и отстранили его от футбольной деятельности сроком на один год. Он в своём телеграм-канале оскорблял всех подряд, поэтому наказание такое суровое.



Что касается Григория Иванова, то у него штраф в 150 тысяч и условная дисквалификация до конца сезона. От него были юристы – извиняться они не стали, но заявили, что президент был на эмоциях и не знал, что его слова будут в СМИ», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.