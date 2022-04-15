В комитете по этике прокомментировали наказание главы «Урала» Иванова и агента Смирнова

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал наказания президента «Урала» Григория Иванова, который назвал арбитра козлом, и футбольного агента Антона Смирнова, который оскорблял футбольных деятелей в соцсетях.
«Смирнову дали крупный денежный штраф в 250 тысяч и отстранили его от футбольной деятельности сроком на один год. Он в своём телеграм-канале оскорблял всех подряд, поэтому наказание такое суровое.
Что касается Григория Иванова, то у него штраф в 150 тысяч и условная дисквалификация до конца сезона. От него были юристы – извиняться они не стали, но заявили, что президент был на эмоциях и не знал, что его слова будут в СМИ», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 15 апреля 2022
-
16:57
-
16:56
-
16:51
-
16:36
-
16:19
-
16:13
-
16:04
-
15:55
-
15:45
-
15:38
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:06
-
15:02
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:41
-
14:39
-
14:29
-
14:27
-
14:12
-
14:00
-
13:59
-
13:41
-
13:39
-
13:34
-
13:17
-
13:14
-
13:10
-
12:58
-
12:50
-
12:49