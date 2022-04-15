Каттани: думаете, «Спартак» привёз идеального итальянца? Нет в мире идеальных итальянцев

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани считает себя неидеальным, так как в мире нет идеальных людей.
«Мы должны уважать людей, которые совершают ошибки. За каждой ошибкой стоят определённые факторы. Я пытаюсь не совершать ошибок, но не получается. Я знаю, что неидеален. Вы думаете, что привезли сюда идеального итальянца? Нет в мире идеальных итальянцев. Это невозможно!» — сказал Каттани в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, 21 декабря 2021 «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора — им стал итальянский специалист Лука Каттани. До переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.
- 15 апреля 2022
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