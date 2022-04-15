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Лука Каттани отреагировал на отказ Константина Генича от комментирования матчей «Спартака»

Лука Каттани отреагировал на отказ Константина Генича от комментирования матчей «Спартака»
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался по поводу ситуации, возникшей между московским клубом и спортивным комментатором Константином Геничем. Напомним, несколькими днями ранее Генич отказался комментировать матчи «Спартака» по двум причинам: отсутствие личного желания и настоятельная просьба от московского клуба.

«Я не могу высказывать мнение по этому поводу. Думаю, это понятно. Это всё равно, что я бы спросил у игрока, нравится ли ему играть по схеме 4-4-2, а он бы ответил «нет». А тренер тогда что? Понятно, что я должен уважать решение своего клуба, поэтому оно лучшее по определению. Я не знаю никаких деталей этой ситуации, не знаком с ней. Доверяю тому, что делает клуб. Это нормальная ситуация», — сказал Каттани в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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