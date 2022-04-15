Слуцкий рассказал о состоянии Абильгора, который пропустил четыре месяца из-за травмы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии полузащитника Оливера Абильгора, который пропустил из-за травмы четыре месяца.

«Состояние Абильгора? Мы смотрим каждый день, всё-таки он был травмирован на протяжении четырех месяцев и крайне сложно в таком состоянии входить в игру. Я не могу дать точную дату его возврата. Понятно, что он не будет моментально тем Абильгором, которого мы знали на протяжении нескольких лет. Пока нет точной даты выхода его на поле. Понятно, что ему потребуется время, чтобы вернуть игровой тонус», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Напомним, ранее ходили слухи, что Абильгор может воспользоваться нововведением от ФИФА и приостановить контракт с «Рубином», однако Оливер вернулся в расположение казанской команды.