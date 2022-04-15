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Баженов хотел бы видеть связку Николсона и Соболева в атаке «Спартака» в матче с «Рубином»

Баженов хотел бы видеть связку Николсона и Соболева в атаке «Спартака» в матче с «Рубином»
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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча начнётся 16 апреля в 19:00 мск.

«Жду хорошей игры с обилием голов. От «Спартака» жду больше конкретики, больше давления, игры первым номером и понимания, что они вылезают из непростой ситуации.

Нужно ли оставлять пару форвардов Николсон — Соболев? Хороший вопрос. Думаю, на данный момент не стоит их менять. В принципе, они очень хорошо проявили себя. Понравился Соболев: неплохо цеплялся за мячи, играл в оттяжке и хорошо разгонял атаки. Атакующий дуэт в матче с Тулой порадовал. Хотелось бы ещё раз посмотреть, как они будут играть в два форварда. Не одним матчем, а какой-то серией. Тогда можно будет сделать вывод, что эта схема имеет право на существование», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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