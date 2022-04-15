Баженов хотел бы видеть связку Николсона и Соболева в атаке «Спартака» в матче с «Рубином»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча начнётся 16 апреля в 19:00 мск.
«Жду хорошей игры с обилием голов. От «Спартака» жду больше конкретики, больше давления, игры первым номером и понимания, что они вылезают из непростой ситуации.
Нужно ли оставлять пару форвардов Николсон — Соболев? Хороший вопрос. Думаю, на данный момент не стоит их менять. В принципе, они очень хорошо проявили себя. Понравился Соболев: неплохо цеплялся за мячи, играл в оттяжке и хорошо разгонял атаки. Атакующий дуэт в матче с Тулой порадовал. Хотелось бы ещё раз посмотреть, как они будут играть в два форварда. Не одним матчем, а какой-то серией. Тогда можно будет сделать вывод, что эта схема имеет право на существование», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 15 апреля 2022
-
16:57
-
16:56
-
16:51
-
16:36
-
16:19
-
16:13
-
16:04
-
15:55
-
15:45
-
15:38
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:06
-
15:02
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:41
-
14:39
-
14:29
-
14:27
-
14:12
-
14:00
-
13:59
-
13:41
-
13:39
-
13:34
-
13:17
-
13:14
-
13:10
-
12:58
-
12:50
-
12:49