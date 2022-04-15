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«Локомотив» рассматривает возможность объединения фарм-клуба и молодёжной команды

«Локомотив» рассматривает возможность объединения фарм-клуба и молодёжной команды
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Московский «Локомотив» в ближайшее время может принять решение об объединении своего фарм-клуба «Локомотив-Казанка» с молодёжной командой.

«Менеджмент клуба ведёт постоянную работу по сохранению и повышению конкурентоспособности в текущей ситуации, а также обсуждает различные варианты выстраивания единой вертикали развития молодёжи. Одной из рассматриваемых опций является объединение «Казанки» и молодёжной команды», — приводит слова пресс-службы «Локомотива» РБ Спорт.

В настоящее время «Локомотив» с 37 очками в 23 турах занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги шестое место. В следующем туре команда Заура Хапова встретится в гостях с «Сочи». Встреча состоится в воскресенье, 17 апреля. Начало — в 16:30 мск.

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