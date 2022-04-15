Алексей Амелин верно не удалил Касинтуру в игре «Уфы» и «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза постановила, что главный арбитр матча между «Уфой» и «Сочи» Алексей Амелин правильно не удалил игрока уфимцев Эгаша Касинтуру на 72-й минуте матча.

Решение мотивировано тем, что действия Касинтуры, вступившего в единоборство за мяч с соперником в безрассудной манере, не расцениваются как серьёзное нарушение, так как контакт вскользь с голенью ноги соперника произошёл не всей открытой стопой игрока «Уфы», который в последний момент пытался развернуть стопу вправо.

Касинтура думал о последствиях, и ему было тяжело согнуть ногу, смягчив интенсивность контакта, по причине того что под его коленом находился мяч, физически мешавший сделать это. Учитывая обстоятельства, судья верно вынес предупреждение Эгашу Касинтуре за безрассудное поведение в данном пограничном эпизоде.