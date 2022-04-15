Защитник «Спартака» Чернов поставил оценку своему дебюту за команду в РПЛ

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал свой дебют за команду в РПЛ, а также высказался о предстоящем матче с «Рубином» в 24-м туре чемпионата России.

«Дебют за «Спартак» в РПЛ в матче с «Арсеналом»? В целом неплохо. Поставил бы себе «четвёрочку» за эту игру. Это только начало, первая игра, нужно провести таких как можно больше. Отдал больше всех передач в матче? Не придавал этому значения, пытался играть надёжно. Наверное, поэтому минимальный процент брака.



Матч с «Рубином» Слуцкого? Думаю, уже не такая принципиальная встреча, как раньше. Прошло много времени, я уже поиграл во многих командах. Просто с теплотой вспоминаю времена с Леонидом Викторовичем. «Рубин» — очень хорошая команда. Хотя их и лихорадит немного, но думаю, им есть что доказывать. Там много молодых ребят, много играет товарищей, с которыми я общаюсь. Думаю, игра будет напряжённой. Нельзя их недооценивать», — рассказал Чернов в видео, опубликованном на Youtube-канале «Спартака».