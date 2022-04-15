Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нереальные ощущения». Нападающий «Химок» Садыгов — о голе ЦСКА

«Нереальные ощущения». Нападающий «Химок» Садыгов — о голе ЦСКА
Комментарии

Нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов поделился эмоциями от гола и выхода в стартовом составе команды на матч 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:2).

«Выход в стартовом составе на матч с ЦСКА? Чувствовал небольшое волнение. Это был мой первый матч в старте, вдобавок с такой командой, как ЦСКА. Чувствовал большую ответственность.

Забить ЦСКА, ворота которого защищает лучший вратарь России… Просто нереальные ощущения. Когда игра продолжилась, откинул эти мысли в сторону. Не хотел бы заострять на этом внимание. Один гол — не показатель, нужно дальше усерднее работать, чтобы приносить пользу команде в оставшихся играх», — приводит слова Садыгова пресс-служба подмосковного клуба в телеграм-канале.

Новость по теме
Илья Садыгов рассказал, кому посвятил гол в ворота ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022