«Нереальные ощущения». Нападающий «Химок» Садыгов — о голе ЦСКА
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Нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов поделился эмоциями от гола и выхода в стартовом составе команды на матч 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:2).
«Выход в стартовом составе на матч с ЦСКА? Чувствовал небольшое волнение. Это был мой первый матч в старте, вдобавок с такой командой, как ЦСКА. Чувствовал большую ответственность.
Забить ЦСКА, ворота которого защищает лучший вратарь России… Просто нереальные ощущения. Когда игра продолжилась, откинул эти мысли в сторону. Не хотел бы заострять на этом внимание. Один гол — не показатель, нужно дальше усерднее работать, чтобы приносить пользу команде в оставшихся играх», — приводит слова Садыгова пресс-служба подмосковного клуба в телеграм-канале.
Новость по темеИлья Садыгов рассказал, кому посвятил гол в ворота ЦСКА
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