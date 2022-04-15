«Динамо» — «Ахмат»: Смолов, Захарян и Шиманьски — в стартовом составе хозяев

Сегодня, 15 апреля, в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве «Динамо» встретится с грозненским «Ахматом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Cтартовые составы команд:



«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов.



Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Лесовой, Сулаквелидзе, Грулёв, Тюкавин, Н'Жи, Гладышев.



«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Трошечкин, Садулаев, Харин, Себаи.



Запасные: Шелия, Мелихов, Ибишев, Карапузов, Иналкаев, Умаев, Конате, Альсултанов.



Обслужит матч бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Его ассистентами выступят Роман Усачёв и Варанцо Петросян, резервным судьёй назначен Сергей Чебан. Арбитром VAR станет Владислав Безбородов, его помощником — Андрей Веретёшкин.



Встреча «Динамо» — «Ахмат» начнётся в 19:30 мск.



«Динамо» после 24 матчей в чемпионате России занимает в турнирной таблице второе место с 49 очками, отставая от лидера соревнований «Зенита» на три очка. «Ахмат» расположился на восьмой позиции с 32 очками.