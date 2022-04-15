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«Динамо» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Динамо» — «Ахмат»: Смолов, Захарян и Шиманьски — в стартовом составе хозяев

«Динамо» — «Ахмат»: Смолов, Захарян и Шиманьски — в стартовом составе хозяев
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Сегодня, 15 апреля, в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве «Динамо» встретится с грозненским «Ахматом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Cтартовые составы команд:

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Лесовой, Сулаквелидзе, Грулёв, Тюкавин, Н'Жи, Гладышев.

«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Трошечкин, Садулаев, Харин, Себаи.

Запасные: Шелия, Мелихов, Ибишев, Карапузов, Иналкаев, Умаев, Конате, Альсултанов.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Его ассистентами выступят Роман Усачёв и Варанцо Петросян, резервным судьёй назначен Сергей Чебан. Арбитром VAR станет Владислав Безбородов, его помощником — Андрей Веретёшкин.

Встреча «Динамо» — «Ахмат» начнётся в 19:30 мск.

«Динамо» после 24 матчей в чемпионате России занимает в турнирной таблице второе место с 49 очками, отставая от лидера соревнований «Зенита» на три очка. «Ахмат» расположился на восьмой позиции с 32 очками.

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