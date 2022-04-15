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В ЦСКА рассказали, почему Медина, Набабкин и Ушаков не сыграют с «Уфой»

В ЦСКА рассказали, почему Медина, Набабкин и Ушаков не сыграют с «Уфой»
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, полузащитник Хесус Медина и нападающий Егор Ушаков не полетели с командой в Башкортостан на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

«По решению тренерского штаба трое футболистов не полетели в столицу Башкортостана.

Неучастие в игре с «Уфой» Егора Ушакова и Хесуса Медины обусловлено данными, свидетельствующими о неполном восстановлении после предыдущего матча, а у Кирилла Набабкина диагностировано мышечное повреждение, степень тяжести которого будет определена после стартовой терапии», — cказано в заявлении пресс-службы московской команды в телеграм-канале.

Матч 25-го тура чемпионата России между «Уфой» и ЦСКА состоится завтра, 16 апреля. Начало — в 14:00 мск.

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