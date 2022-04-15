«На 2-3 секунды «отключился». Вратарь Адамов — о неудачном падении в матче с «Химками»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов вспомнил эпизод со своим повреждением в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0).
«На самом деле пришёл в себя ещё в самом начале. Буквально на две-три секунды «отключился», а когда понял, что упал, было такое чувство, что не могу подняться. Первая мысль: надо встать и играть. Потом понял, что не получится: была очень сильная боль где-то под рёбрами. Подумал, что это может плохо закончиться», — приводит слова Адамова Евро-Футбол.Ру.
Напомним, в концовке встречи Адамов выскочил за пределы штрафной «Сочи» страховать оборону, где успел первым к мячу, но нападающий «Химок» Александр Руденко не сумел остановиться, врезавшись во вратаря, после чего получил жёлтую карточку. После этого стыка Адамов неудачно приземлился на газон и не смог подняться. Позже вратаря унесли на носилках в сторону машины скорой помощи.
- 15 апреля 2022
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