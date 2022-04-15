Клаудиньо: защищаю цвета лучшего клуба России

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что защищает цвета лучшего клуба страны.

«Я на каждую игру выхожу с максимальной мотивацией, потому что защищаю цвета лучшего клуба России, и матч с «Уралом» не будет исключением. Да, в предыдущей игре с екатеринбуржцами я получил красную карточку и подвёл команду, оставив её в меньшинстве, так что на этот раз хотел бы исправиться и помочь «Зениту» добиться важной победы, забив или отдав голевой пас. Эти три очка нам жизненно необходимы.

Порой мы действуем слаженно и хорошо, контролируем игру и в целом заслуживаем победы, но она ускользает от нас в последний момент, как это было в Самаре. Важно ни на мгновение не терять концентрации, не расслабляться. Последний матч в Грозном — ​пример того, как мы выстояли, справились с давлением и скользким счётом и увезли домой такие нужные три очка. Это ведь первая гостевая победа над «Ахматом» в Премьер-Лиге за семь лет! Надеюсь, больше очковых потерь на выезде у нас не будет», — цитирует игрока пресс-служба клуба.