Клаудиньо: защищаю цвета лучшего клуба России

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что защищает цвета лучшего клуба страны.
«Я на каждую игру выхожу с максимальной мотивацией, потому что защищаю цвета лучшего клуба России, и матч с «Уралом» не будет исключением. Да, в предыдущей игре с екатеринбуржцами я получил красную карточку и подвёл команду, оставив её в меньшинстве, так что на этот раз хотел бы исправиться и помочь «Зениту» добиться важной победы, забив или отдав голевой пас. Эти три очка нам жизненно необходимы.
Порой мы действуем слаженно и хорошо, контролируем игру и в целом заслуживаем победы, но она ускользает от нас в последний момент, как это было в Самаре. Важно ни на мгновение не терять концентрации, не расслабляться. Последний матч в Грозном — пример того, как мы выстояли, справились с давлением и скользким счётом и увезли домой такие нужные три очка. Это ведь первая гостевая победа над «Ахматом» в Премьер-Лиге за семь лет! Надеюсь, больше очковых потерь на выезде у нас не будет», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
- 15 апреля 2022
-
20:04
-
19:56
-
19:47
-
19:43
-
19:34
-
19:32
-
19:27
-
19:17
-
19:16
-
19:06
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:16
-
18:12
-
18:02
-
17:43
-
17:33
-
17:31
-
17:23
-
17:21
-
17:09
-
17:09
-
16:57
-
16:56
-
16:51
-
16:36
-
16:19
-
16:13
-
16:04
-
15:55
-
15:45
-
15:38
-
15:36
-
15:30