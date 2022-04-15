Клаудиньо: в России футбол очень силовой, в Бразилии — более техничный

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал об особенностях российского футбола.

«В России футбол очень силовой, физически мощный, в нём больше стыков, и мне нужно было перестроиться с более техничного подхода, который практикуется в Бразилии. Не скажу, что было просто, но сейчас чувствую, что уже полностью освоился. Научился по-новому использовать свои характеристики — ​я ведь не обладаю такой силой и габаритами, как многие соперники, так что пришлось в кратчайшие сроки научиться играть умнее, чтобы помогать команде.

Конечно, любому футболисту приятнее забивать и отдавать голевые передачи как можно чаще, и я не исключение. Но если в настоящий момент моя помощь команде заключается в несколько иной работе, значит, я буду прилагать максимум усилий, чтобы приносить ей пользу. Сейчас я играю ниже, дальше от штрафной соперника, больше участвую не в завершении атак, а в их развитии. И в этой новой для себя роли делаю всё, на что способен, чтобы «Зенит» продолжал побеждать», — цитирует игрока пресс-служба клуба.