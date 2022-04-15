Александр Кокорин — в заявке «Фиорентины» на матч Серии А с «Венецией»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 33-го тура итальянской Серии А с «Венецией». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок» в «Твиттере».

Напомним, 31-летний российский футболист в прошлом туре вышел на поле на 86-й минуте матча с «Наполи» (3:2). Кокорин не играл с 10 января 2022 года.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года. Нынешняя рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 900 тыс.