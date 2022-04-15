Александр Кокорин — в заявке «Фиорентины» на матч Серии А с «Венецией»
Поделиться
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 33-го тура итальянской Серии А с «Венецией». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок» в «Твиттере».
Напомним, 31-летний российский футболист в прошлом туре вышел на поле на 86-й минуте матча с «Наполи» (3:2). Кокорин не играл с 10 января 2022 года.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года. Нынешняя рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 900 тыс.
Новость по темеМассимо Каррера высказался, смог бы Дзюба заиграть в Италии
Комментарии
- 15 апреля 2022
-
21:34
-
21:24
-
21:21
-
21:13
-
21:00
-
20:59
-
20:54
-
20:36
-
20:35
-
20:19
-
20:04
-
19:56
-
19:47
-
19:43
-
19:34
-
19:32
-
19:27
-
19:17
-
19:16
-
19:06
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:16
-
18:12
-
18:02
-
17:43
-
17:33
-
17:31
-
17:23
-
17:21
-
17:09
-
17:09
-
16:57
-
16:56
Партнерский контент