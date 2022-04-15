Клаудиньо: после перехода Адамов сказал, что я грубо в него врезался в первом круге

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о взаимодействии с защитником сине-бело-голубых Арсеном Адамовым.
«Помню, что ребята в раздевалке отпустили по этому поводу несколько шуток. Арсен тогда сказал, что я очень грубо в него врезался, а я ответил, что вообще его не трогал. Сейчас та ситуация уже давно в прошлом, Арсен перешёл к нам, чтобы помогать завоёвывать трофеи, и пока привыкает и адаптируется в команде. Надеюсь, этот процесс пройдёт как можно быстрее — мы рассчитываем на него.
Упомяну свой первый гол за «Зенит» в игре с «Рубином» — он всегда очень важен, потому что открывает двери для всех последующих забитых мячей. Ещё отмечу дебютный гол в Лиге чемпионов в матче с «Мальмё» и мяч в ворота «Челси». Ну и, конечно, точный удар в домашнем матче со «Спартаком» — очень уж красивым он получился, так ещё и в «класико»! Вот мой топ событий», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
- 15 апреля 2022
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