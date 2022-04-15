«Динамо» — «Ахмат»: Тюкавин увеличил преимущество хозяев

Сегодня, 15 апреля, в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве «Динамо» встречается с грозненским «Ахматом». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 59-й минуте нападающий хозяев Фёдор Смолов получил передачу от Дениса Макарова и нанёс точный удар в дальний верхний угол ворот Виталия Гудиева.
На 79-й минуте Константин Тюкавин получил передачу от Антона Шунина и увеличил преимущество домашней команды.
Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Его ассистентами выступают Роман Усачёв и Варанцо Петросян, резервным судьёй назначен Сергей Чебан. Арбитром VAR стал Владислав Безбородов, его помощником — Андрей Веретёшкин.
Встреча «Динамо» — «Ахмат» началась в 19:30 мск.
В онлайн-таблице «Динамо» в 25 матчах чемпионата России набирает 52 очка и догоняет лидера — «Зенит», но уступает ему по дополнительным показателям.
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