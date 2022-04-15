Главный тренер Украины Петраков рассказал о будущих сборах команды

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков рассказал о выборе дат сборов национальной команды.

«Мы обратились к УЕФА с просьбой организовать нам матчи 2, 6, 10 и 14 мая. После этого, 15-16 мая, я планирую дать ребятам два выходных, чтобы они могли встретиться с семьями. А 17 мая к нам начнут присоединяться легионеры. Одними из первых могут приехать Соболь, Качараба, Зубков, Яремчук», — цитирует тренера пресс-служба УАФ.

Ранее стала известна дата противостояния между сборными Украины и Шотландии в рамках полуфинала отбора на чемпионат мира. Команды встретятся на поле 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.



В случае успеха в матче с Шотландией Украина сыграет в финале квалификации с национальной командой Уэльса за право выступить на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Финал стыкового турнира запланирован на 5 июня.