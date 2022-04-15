«Динамо» — «Ахмат»: видео голов матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги

Сегодня, 15 апреля, в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве «Динамо» встречалось с грозненским «Ахматом». Матч закончился победой домашней команды со счётом 2:0. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 59-й минуте нападающий хозяев Фёдор Смолов получил передачу от Дениса Макарова и нанёс точный удар в дальний верхний угол ворот Виталия Гудиева.

На 79-й минуте Константин Тюкавин получил передачу от Антона Шунина и увеличил преимущество хозяев.

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С 52 очками «Динамо» догнало «Зенит», занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды Сергея Семака — матч в запасе и преимущество по дополнительным показателям. «Ахмат» с 32 очками остался на восьмой позиции.