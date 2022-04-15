Талалаев: мне моя команда нравилась до второго гола

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение в игре с «Динамо» (0:2).
«Поздравляю «Динамо» с заслуженной победой. Мне моя команда нравилась до второго гола. Мы не давали им отбирать мяч на нашей половине, в первом тайме были поострее, но не реализовали. Но во втором тайме ошиблись и получили гол, Федя Смолов здорово исполнил. А второй гол поставил крест на наших надеждах. Не хочу обсуждать момент, когда Евгеньев сбил Конате, вистов мне это не добавит, но посмотрите сами момент, могло что-то измениться», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
С 52 очками «Динамо» догнало «Зенит», занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды Сергея Семака — матч в запасе и преимущество по дополнительным показателям. «Ахмат» с 32 очками остался на восьмой позиции.
- 15 апреля 2022
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