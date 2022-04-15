Сандро Шварц: мы сегодня отплатили тем людям, кто нас поддерживает

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу в игре с «Ахматом» (2:0).

«Доволен победой. В первом тайме мы доминировали, просто нам не хватало последнего паса, чтобы реализовать моменты. Во втором тайме сыграли спокойнее, забили два мяча, но позволяли сопернику создавать моменты. Клубу 99 лет, знаменательная дата. Мы сегодня отплатили тем людям, кто нас поддерживает. Эмоционально эта победа абсолютно заслуженная.



Мы показывали хорошую игру в первом тайме, могли уже тогда повести в счёте. Шиманьски для нас очень важный игрок, он проделывает большой объём работы. После замены переместили Захаряна в центр поля, чтобы выпустить Лесового, который великолепно провёл недельный цикл. Сегодня решили, что Смолов выйдет в старте, но я хочу сказать хорошие слова и о Грулёве, и о Клинтоне, и о Гладышеве, и о Тюкавине. Но сегодня решили, что выйдет Смолов», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.