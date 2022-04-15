Шунин: «Динамо» не думает о чемпионской гонке. Игры «Зенита» не смотрю: у меня двое детей

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0).
«Не думаем о чемпионской гонке, готовимся к каждой игре. Это был очень важный матч, но не стоит делать акцент на турнирной таблице. Заметно, что соперники против нас пытаются закрыться, готовятся к нам. Через центр непросто пробиться, но на индивидуальных действиях получается.
Это мой первый голевой пас в карьере. Очень приятно, что получилось, что Тюкавин реализовал. Очень хотел, чтобы он забил. Тюка меня отметил в раздевалке, всё совпало — победа, хорошие эмоции.
У нас были моменты, чтобы забить больше. Я стараюсь помочь в команде, а не думаю о том, чтобы побольше «сухих» матчей сыграть и сделать 150 матчей в клубе Яшина. Мы будем стараться набирать свои очки, а в конце сезона посмотрим. Ближайшая игра у нас на Кубок России, где идёт серьёзная борьба.
Знаю, как Валентине Яшиной тяжело было приехать. Очень ценно, что она смогла посетить наш матч. Рад, что всё так сложилось. У нас хорошие отношения, созваниваемся.
Я не думаю о том, что мы сравнялись с «Зенитом» по очкам. Не нужно много информации сейчас. Желаю команде не читать ничего. Лучше абстрагироваться. Матчи «Зенита» не смотрю — у меня двое детей, семья», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 15 апреля 2022
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