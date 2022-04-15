Глава футбольной ассоциации Шотландии: будем рады приветствовать сборную Украины дома

Президент футбольной ассоциации Шотландии Ян Максвелл высказался о предстоящем матче национальной сборной с командой Украины в стыковых матчах к чемпионату мира-2022.

«Шотландия будет рада приветствовать сборную Украины дома в июне. Понятно, что две команды будут преследовать цели продолжать борьбу за выход на ЧМ-2022, но мы понимаем общий контекст вокруг этого матча.



То, что игру перенесли с марта на июнь, было абсолютно правильно, поэтому мы ждём Украину на стадионе «Хэмпден Парк» 1 июня», — приводит слова Максвелла BBC.

Напомним, перенесённая встреча Шотландия — Украина состоится 1 июня 2022 года. 5 июня победитель пары сыграет с Уэльсом и разыграет путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.