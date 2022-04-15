Кирилл Новиков: «Динамо» однозначно составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу бело-голубых в игре с «Ахматом» (2:0).

«Динамо» однозначно составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Сегодня команда одержала заслуженную победу. На мой взгляд, «Ахмат» провалил первый тайм, играл немного трусливо. Не знаю, чего они боялись. После перерыва провели несколько достаточно опасных атак. Если бы грозненцы в первом тайме играли так, как во втором, то шансов на позитивный исход было бы гораздо больше», — сказал Новиков в эфире «Матч Премьер».

С 52 очками «Динамо» догнало «Зенит», занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды Сергея Семака — матч в запасе и преимущество по дополнительным показателям. «Ахмат» с 32 очками остался на восьмой позиции.