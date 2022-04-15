Шунин — первый за два года вратарь РПЛ, отдавший голевую передачу в матче

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин отдал голевую передачу на форварда Константина Тюкавина в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0). Шунин стал первым вратарём РПЛ с марта 2020 года, который сумел отметиться в матче голевой передачей. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

16 марта 2020 года в матче с «Крыльями Советов» вратарь «Тамбова» Гиорги Шелия отдал голевую передачу на полузащитника Антона Килина, забившего третий и последний мяч в этом матче (3:0). Ныне Шелия выступает в составе грозненского «Ахмата».

Напомним, перед игрой с «Ахматом» Шунина наградили свитером и кубком в честь вступления в клуб Льва Яшина. Шунин провёл свыше 100 «сухих» матчей в карьере.