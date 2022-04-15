В «Сан-Паулу» играет Тьерри Анри. Его рост в 14 лет — 191 см. Видео
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За команду бразильского «Сан-Паулу» U15 дебютировал нападающий Тьерри Анри.
14-летний Анри вышел в матче со сверстниками из команды «Паулиста». Анри, который был назван в честь великого французского нападающего Тьерри Анри, забил гол с пенальти. Рост Анри — 191 сантиметр в 14 лет. 15 лет ему исполнится в августе этого года.
44-летний Анри в годы игровой карьеры выступал в составе «Монако», «Ювентуса», лондонского «Арсенала», «Барселоны» и американского «Ред Буллз». В 791 матче во всех турнирах Анри забил 360 голов и отдал 179 результативных передач.
Анри завершил карьеру в 2015 году и приступил к тренерской деятельности. Он работал тренером «Монако» и «Монреаля», а сейчас входит в тренерский штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.
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