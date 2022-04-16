Нагельсман: у меня не складывается впечатление, что Левандовски хочет уйти из «Баварии»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман не считает, что нападающий команды Роберт Левандовски хочет покинуть команду.
«У меня никогда не складывалось такого впечатления, что Роберт хочет уйти. Он часто говорит о тактике и производит впечатление человека, которому это интересно. Разумеется, нормально думать о своём будущем, когда ты находишься в команде долгое время. Когда мы разговариваем с ним, мне всегда кажется, что Левандовски хочет остаться.
Я бы хотел, чтобы Роберт оставался в «Баварии». Надеюсь, ближайшее будущее решит это», — приводит слова Нагельсмана Goal.
Напомним, ранее сообщалось, что польский футболист дал своё согласие на переход в «Барселону». Соглашение между Левандовским и «Баварией» истекает в 2023 году.
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