Нагельсман: у меня не складывается впечатление, что Левандовски хочет уйти из «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман не считает, что нападающий команды Роберт Левандовски хочет покинуть команду.



«У меня никогда не складывалось такого впечатления, что Роберт хочет уйти. Он часто говорит о тактике и производит впечатление человека, которому это интересно. Разумеется, нормально думать о своём будущем, когда ты находишься в команде долгое время. Когда мы разговариваем с ним, мне всегда кажется, что Левандовски хочет остаться.



Я бы хотел, чтобы Роберт оставался в «Баварии». Надеюсь, ближайшее будущее решит это», — приводит слова Нагельсмана Goal.

Напомним, ранее сообщалось, что польский футболист дал своё согласие на переход в «Барселону». Соглашение между Левандовским и «Баварией» истекает в 2023 году.