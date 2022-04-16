«Такой позор, что они ничего не говорят». Зинченко — о российских футболистах

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, ранее выступавший за «Уфу», обратился к российским футболистам.



«У меня есть небольшой круг друзей в России, но сейчас он почти сошёл на нет. Я очень разочарован. Знакомые ребята позвонили мне, как только всё это произошло, а также написали: «Нам очень жаль, Алекс, но мы ничего не можем сделать».



Можно, конечно. Если вы молчите, значит, вы поддерживаете то, что сейчас происходит на Украине. И я не понимаю, почему они так делают.



Возможно, они напуганы, ведь мы видим в социальных сетях фотографии, на которых россиян сажают, если они выходят на протесты. Посмотрите на футболистов или тех, у кого есть большая аудитория.



Вы можете поверить, что, если бы они все одновременно написали что-то со словами: «Ребята, мы против военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), мы должны остановить это», — их бы всех арестовали? Конечно, нет. И такой позор, что они ничего не говорят», — приводит слова Зинченко The Guardian.

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