Американские бизнесмены отказались от покупки «Челси»

Американские бизнесмены Джо и Тодд Рикеттсы отказались от покупки «Челси».
«Группа Ricketts-Griffin-Gilbert после тщательного рассмотрения решила не подавать окончательную заявку на приобретение «Челси». В процессе доработки предложения становилось всё более очевидным, что некоторые вопросы не могут быть решены из-за необычной динамики процесса продаж. Мы восхищаемся «Челси» и его болельщиками и желаем удачи новым владельцам», – приводит заявление Ricketts-Griffin-Gilbert The Guardian.
Сообщается, что некоторые болельщики «Челси» выступили против заявки Рикеттсов из-за исторических обвинений в исламофобии, в том числе во время акции протеста на «Стэмфорд Бридж». При этом отмечается, что семья Рикеттс заявила, что решительно отвергает любую форму ненависти.
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