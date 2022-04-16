Итальянский суд оправдал «Ювентус» и «Наполи» по делу о мошенничестве
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Итальянский спортивный суд оправдал «Ювентус» и «Наполи» по делу о мошенничестве, сообщает Ge.globo со ссылкой на Федерацию футбола Италии.
В общей сложности 11 клубов и 60 менеджеров были проверены на предмет возможного мошенничества при оформлении трансферов футболистов. Отмечается, что суд оправдал все клубы, должностных лиц и администраторов клубов, находившихся под следствием.
Напомним, ранее сообщалось, что президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа, а также бывшего спортивного директора Фабио Паратичи подозревают в ложной отчётности клуба в сезонах-2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. Сообщалось, что с их стороны была допущена фальсификация финансовых данных клуба на € 50 млн.
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