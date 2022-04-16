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Антонио Кассано: Анчелотти очень повезло в матчах против «ПСЖ» и «Челси» в ЛЧ

Антонио Кассано: Анчелотти очень повезло в матчах против «ПСЖ» и «Челси» в ЛЧ
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Мадридский «Реал» плохо играл против «ПСЖ», а затем против «Челси». Считаю, что Анчелотти очень повезло в этих матчах. Удача рано или поздно закончится. «Реал» плохо играет в испанском чемпионате. У «Барселоны» был плохой старт, но теперь всё по-другому. Анчелотти заставляет игроков чувствовать себя хорошо, но я не могу вспомнить ни одного, кто развивался под его руководством», – цитирует Кассано Fanpage.it со ссылкой на Bobo TV.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» прошёл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счётом 3:2 (0:1, 3:1). В четвертьфинале «сливочные» победили «Челси» по итогам двух игр 5:4 (3:1, 2:3). В полуфинале подопечные Анчелотти сыграют с «Манчестер Сити». Первая встреча состоится 26 апреля, ответная — 4 мая.

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