Пиоли повторил достижение Капелло и Рокко в «Милане»

Стефано Пиоли стал третьим тренером в истории «Милана», при котором команда не пропускала как минимум в шести матчах подряд в одном сезоне чемпионата Италии, сообщается в «твиттере» OptaPaola.

По данным источника, ранее это удавалось Фабио Капелло (дважды в сезоне-1993/94: семь и девять матчей) и Нерео Рокко (семь раз в сезоне-1971/72).

Напомним, в рамках 33-го тура чемпионата Италии на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» местный «Милан» встречался с «Дженоа». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Благодаря этой победе «Милан» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, сместив с этой позиции «Интер». При этом, у «Интера» есть одна игра в запасе.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Лацио».