Алехандро Гомес — о Месси: надеюсь, он будет играть до тех пор, пока получает удовольствие

Полузащитник испанской «Севильи» Алехандро Гомес высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Лионеле Месси.



«Надеюсь, что Месси будет играть до тех пор, пока получает удовольствие. Бог хочет, чтобы Аргентина отлично сыграла на чемпионате мира, чтобы Лео чувствовал себя комфортно в этой футболке и продолжал радовать всех аргентинцев. Пусть он делает то, что хочет, то, что ему нравится и делает его счастливым», — цитирует Гомеса Marca.



В текущем сезоне Гомес сыграл за «Севилью» в 33 матчах во всех турнирах, забив шесть голов, а также сделав одну голевую передачу. Месси провёл за «ПСЖ» 28 игр. На его счету 8 голов и 13 передач.



Напомним, что сборная Аргентины сыграет в группе С, где, помимо неё, оказались Саудовская Аравия, Мексика и Польша. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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