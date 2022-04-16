Массимилиано Аллегри: не жалею, что отказался от работы в «Реале»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что не жалеет, что отказался от работы в «Реале».

«Не жалею, что отказался от работы в «Реале». Я счастлив вернуться сюда. Мой 10-летний сын живет здесь, в Турине, и это еще одна причина, по которой он решил вернуться. Я хотел снова поработать с «Ювентусом» и провести четыре хороших года, создавая что-то значимое. Я ни о чем не жалею. Мне повезло, и я работаю на хорошем уровне. Я получил много удовольствия, и я надеюсь, что вместе с клубом я получу ещё больше», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Аллегри выиграл 11 трофеев за свои первые пять лет в «Ювентусе» с 2014 по 2019 год. Специалист вновь возглавил клуб в 2021 году.

Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» приняло решение не увольнять Массимилиано Аллегри по окончании сезона.

Под руководством Аллегри «Ювентус» выдал серию из 16 игр без поражений, прерванную только поражением от «Интера» в матче 31-го тура Серии А (0:1). На данный момент туринский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре «Ювентус» встретится с «Болоньей». Матч состоится 16 апреля.