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Алехандро Гомес высказался о группе сборной Аргентины на ЧМ-2022

Алехандро Гомес высказался о группе сборной Аргентины на ЧМ-2022
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Полузащитник испанской «Севильи» Алехандро Гомес поделился впечатлениями о группе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу – 2022 в Катаре.

«У нас хорошая группа. Никого нельзя недооценивать. Я знаю Польшу. У них много игроков из Серии А. У них есть Левандовски, отличный вратарь, хорошие игроки во всех линиях. Многие мексиканские футболисты играют в европейских командах. Саудовская Аравия вышла на чемпионат мира, а это значит, что их сборная сделал всё хорошо в квалификации. Когда наступит ЧМ, то все матчи будут сложными. Будут иметь большое значение многие факторы, такие как нервы и давление. Мы Аргентина. Если мы хотим дойти до финала, то нам придётся обыграть всех на своём пути», — цитирует Гомеса Marca.

Напомним, что сборная Аргентины сыграет в группе С, где, помимо неё, оказались Саудовская Аравия, Мексика и Польша. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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