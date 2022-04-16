УЕФА может наказать «Барселону», «Ман Сити», «Атлетико» и «Айнтрахт» после игр еврокубков

УЕФА может наказать несколько команд по итогам четвертьфинальных матчей еврокубков, сообщает Marca.
По данным источника, в центре внимания оказались «Манчестер Сити», «Атлетико», «Барселона» и «Айнтрахт».
Напомним, во время четвертьфинала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити» между игроками произошёл конфликт. Позже футболисты продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении.
Во время четвертьфинала Лиги Европы между «Барселоной» и «Айнтрахтом» произошёл скандал с участием болельщиков. В знак протеста болельщики каталонцев покинули свои места в перерыве игры и вернулись лишь через 10-20 минут после начала второго тайма. На матче присутствовало около 30 тыс. болельщиков немецкого клуба. Согласно правилам, болельщики на стадионе должны быть удобно разделены и их нельзя смешивать. «Айнтрахт», в свою очередь, нарушил правило, согласно которому количество болельщиков во время выездного матча не должно превышать пять процентов.
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