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Тухель поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас»

Тухель поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящей игры 1/2 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас».

«Они постоянно играют с большой самоотдачей. Они демонстрируют стабильный уровень игры на протяжении всего сезона. Было сложно играть с ними в АПЛ. Предстоящая игра будет трудной для нас. Для них матч на «Уэмбли» является огромной возможностью.

Мы должны хорошо подготовиться, чтобы контролировать их контратаки. Нам нужно играть с тем же уровнем интенсивности. Они способны создать определённую атмосферу на своём стадионе, но наверняка могут сделать это и на «Уэмбли», — цитирует Тухеля официальный сайт клуба.

Матч «Челси» — «Кристал Пэлас» состоится в воскресенье, 17 апреля. Начало игры — 18:30 мск. В другой полуфинальной игре «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем» 16 апреля.

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