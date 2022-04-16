Главу УЕФА обвинили в срыве показательных игр «Реала», «Барсы» и «Юве» в Северной Америке

Американский бизнесмен Чарли Стиллитано подал судебный иск на президента УЕФА Александера Чеферина из-за срыва показательных матчей «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» в Северной Америке, сообщает Marca со ссылку на The New York Times.

По данным источника, Чеферин сказал, что против того, чтобы Стиллитано сотрудничал с командами, которые пытались разрушить УЕФА, участвуя в Суперлиге. Адвокаты Стиллитано охарактеризовали сообщение Чеферина как угрожающее.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования.

7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере € 15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.