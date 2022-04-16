Куртуа о разгроме «Реала» в матче с «Барселоной»: понятно, что это совпадение

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о разгромном поражении в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Матч состоялся в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой каталонского клуба со счётом 4:0.

«Это была очень плохая ночь, но мы быстро оправились. потому что не нужно слишком много думать о поражениях. Я, конечно, разочарован, но думаю, было понятно, что это совпадение», — приводит слова Куртуа Marca.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 72 очка. «Барселона», в свою очередь, находится на втором месте турнирного зачета, набрав 60 очков.

В следующем туре испанской Примеры «Реал» встретится с «Севильей», «Барселона» проведёт матч с «Кадисом». Игры пройдут 17 и 18 апреля соответственно.