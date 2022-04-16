«Слован» четвёртый сезон подряд стал чемпионом Словакии

В 6-м туре плей-офф чемпионата Словакии братиславский «Слован» сыграл вничью с «Ружомбероком». Встреча завершилась со счётом 0:0. Этот результат гарантировал братиславскому клубу первое место по итогам сезона-2021/22.
«Слован» набрал 67 очков в турнирной таблице. Ближайший преследователь «Ружомберок» имеет в своём активе 53 очка, отставая от лидера на 14 очков. Таким образом, братиславская команда становится недосягаемой для преследователей.
Братиславский «Слован» стал чемпионом своей страны в 24-й раз. В следующем сезоне подопечные Владимира Вайсса сыграют в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Футбольный клуб «Слован» основан в 1919 году, является одним из самых титулованных клубов Словакии и бывшей Чехословакии. «Слован» — единственный клуб бывшей Чехословакии, выигрывавший европейский клубный турнир. Команда одержала победу в Кубке обладателей кубков 1969 года, переиграв при этом в финале «Барселону».
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