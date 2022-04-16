Главный тренер «Баварии» Нагельсманн: я получаю угрозы после каждой игры

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о постоянных угрозах со стороны болельщиков.



«Я получаю угрозы после каждой игры, независимо от того, выиграли мы или проиграли. Обычно я получаю больше угроз, когда мы играем с тремя защитниками, чем с четырьмя», — приводит слова Нагелсманна DW.



Напомним, 12 апреля мюнхенцы сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «Вильярреалом» (1:1). Однако испанцы выиграли первую встречу (1:0), поэтому вышли в полуфинал турнира.



«Бавария» вылетела из еврокубков в 11-й раз за последние 14 противостояний, в которых уступала в первом матче на выезде. В предыдущий раз это произошло в полуфинале ЛЧ-2015/2016 с «Атлетико», где мюнхенцы проиграли по правилу о голах на выезде (0:1 в гостях, 2:1 дома).