Главный тренер «Милана» Стефано Пиолли: Давление идёт команде на пользу

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли после домашней победы над «Дженоа» (2:0) в 33-м туре чемпионата Италии заявил, что его клуб использует давление на себя только как положительную энергию.
«Конечно, перед матчем я видел результат игры «Интера», но мы знали, что будем стараться выигрывать в каждом матче. Теперь мы чувствуем давление, как нечто иное, как положительную энергию, потому что бросаем вызов чему-то. Мы проделали такой трудный путь, чтобы добраться сюда, и хотим снова стать клубом-победителем, поэтому нам нужно приложить огромные усилия», — приводит слова Пиоли Footbal Italia со ссылкой на Dazn.
В 33-м туре Серии А «Милан» обыграл на своём поле «Дженоа» со счётом 2:0, незадолго до этого «Интер» в гостях обыграл «Специю» 1:3. Таким образом, «россонери» в турнирной таблице опережают идущий на втором месте «Интер» на 2 очка, сыграв на одну игру больше.
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