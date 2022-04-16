Фанаты «Бёрнли» в ярости после увольнения Шона Дайча

«Правление «Бёрнли» обмануло наш клуб. Теперь мы выглядим обречёнными на провал и, возможно, никогда не вернёмся в Премьер-лигу. Десять лет мы жили мечтой, играя в футбол Шона Дайча, а теперь он уволен. Это решение разрушительно.

Под руководством Дайча большую часть его девяти с половиной лет карьеры болельщики «Бёрнли» жили мечтой, намного превышающей наши возможности и наши ожидания», — приводит слова фаната Daily Mail.

Напомним, «Бёрнли» объявил об увольнении Шона Дайча с поста главного тренера. 50-летний специалист возглавлял команду более 9 лет – это был наибольший результат среди действующих тренеров английской Премьер-лиги. Вместе с Дайчем в отставку был отправлен весь его штаб.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Бёрнли» набрал 24 очка в 30 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице.