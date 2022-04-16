«СКА-Хабаровск» обыграл «Металлург» и вышел на третье место в таблице ФНЛ

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «СКА-Хабаровск» принимал липецкий «Металлург». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 9-й минуте встречи главный арбитр Антон Анопа назначил пенальти в ворота липецкой команды, который успешно реализовал полузащитник «СКА-Хабаровск» Александр Гаглоев. Таким образом, хабаровский клуб продлил беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 7 матчей.



«СКА-Хабаровск» набрал 56 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Липецкий «Металлург» (25) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (65).