«СКА-Хабаровск» обыграл «Металлург» и вышел на третье место в таблице ФНЛ
Поделиться
В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «СКА-Хабаровск» принимал липецкий «Металлург». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 9-й минуте встречи главный арбитр Антон Анопа назначил пенальти в ворота липецкой команды, который успешно реализовал полузащитник «СКА-Хабаровск» Александр Гаглоев. Таким образом, хабаровский клуб продлил беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 7 матчей.
«СКА-Хабаровск» набрал 56 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Липецкий «Металлург» (25) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (65).
Комментарии
- 16 апреля 2022
-
11:10
-
11:02
-
10:49
-
10:48
-
10:30
-
10:26
-
10:06
-
09:58
-
09:56
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:12
-
08:57
-
08:09
-
07:28
-
07:25
-
06:41
-
06:22
-
06:07
-
05:58
-
05:28
-
04:56
-
04:00
-
03:39
-
03:25
-
03:21
-
02:59
-
02:54
-
02:34
-
02:31
-
02:13
-
02:07
-
01:53
-
01:40
Партнерский контент